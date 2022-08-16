В Новозыбковском районе поймали 9-летнего водителя мопеда

Фото: Пропаганда БДД МО МВД России "Новозыбковский".

В Новозыбковском районе автоинспекторыф поймали девятилетнего водителя мопеда. В понедельник, 15 августа, около пяти часова вечера ребенок ехал на 1-м километре дороги Новозыбков -Деменка-Кожановка, сообщают в Госавтоинспекции.

Информацию направили в отдел ПДН. Родителям мальчика грозит административный штраф за ненаддлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На минувших выходных в Брянской области на мопедах и скутерах насмерть разбились сразу два подростка: 16-летний мальчик и 15-летняя девочка.

- Ваши дети, управляя транспортным средством, подвергают свою и жизнь других участников дорожного движения опасности! - напоминают в ГИБДД. - Исключите возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретите управление транспортными средствами без соответствующего на то права и навыков вождения.