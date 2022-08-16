В Брянске суд ужесточил наказание виновнице гибели семи человек в ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянский областной суд вынес решение об ужесточении наказания 32-лентей виновнице гибели семи человек в ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Автоавария случилась вечером 7 октября 2021 года на втором километре дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Белоруссией. Автомобилистка ехала за рулем «Митсубиси Кольт» со стороны Жирятино в сторону Брянска. Она нарушила правила дорожного движения и выскочила на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай». Он от удара также вылетел « на встречку» и врезался в ехавшую по своей полосе «Ладу».

В ДТП семь человек получили травмы несовместимые с жизнью. Погибли водители и пассажиры автомобилей «Хендай» и «Лада».

Автомобилистка полностью признала свою вину в суде. В апреле этого года ее приговорили к четырем годам и пяти месяцам колонии-поселения, а также лишили водительских прав на три года.

Гособвинитель и потерпевшие сочли приговор мягким и обжаловали его.

В понедельник. 15 августа, апелляционная инстанция областного суда поддержала их доводы. Срок виновнице ДТП увеличили до пяти лет и шести месяцев лишения свободы.