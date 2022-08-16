В брянском Сельцо ночью воспламенился подвал жилого дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Сельцо ночью потушили воспламенившийся подвал жилого дома. Сигнал о возгорании на улице Куйбышева на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 15 августа в 23.40. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали четыре пожарно-спасательных расчета, а также специальная пожарная техника СПАСА и АБГ СПСЧ, АЛ ПСЧ-12, дежурная смена службы пожаротушения ГУ МЧС России по Брянской области. По прибытии установили, что в жилом доме горит подвал площадью 15 квадратных метров.

- Пожар локализовали 16 августа в 03.17, - говорят в региональном МЧС. – Полностью огонь потушили в 03.40. На тушении работали два пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы. На пожаре никто не пострадал. Причины ЧП устанавливают.