Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительница Брасовского района скрыла второе гражданство. В Брянской области завершили расследование уголовного дела 35-летней женщины. Ее обвиняют в неисполнении обязанности по уведомлению органа в сфере миграции о наличии гражданства иностранного государства. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что женщина, являясь гражданкой Российской Федерации и проживая в Брасовском районе, обратилась весной 2019 года в посольство иностранного государства в Москве. Она получила второе гражданство и паспорт. Уже являясь гражданкой иностранного государства, женщина оформила второе гражданство и на своих двоих несовершеннолетних детей.

Она в течение 60 дней со дня получения ею и детьми гражданства иностранного государства не сообщила об этом в орган в сфере миграции МВД России. И этим нарушила закон.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

- Сейчас расследование уголовного дела завершено, а его материалы направлены прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном Комитете.