В Брянске ремонтируют ведущие к школам и детским садам дороги

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске ремонтируют дороги, которые ведут к школам и детским садам. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

В 2022 году в порядок запланировали привести сразу несколько дорог. Так, работы пройдут на участке по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе. Здесь отремонтируют отрезок от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова. Также наведут красоту и на дороге и тротуарах, ведущих в школу №39.

В этом году в Володарском районе Брянска завершат капитальный ремонт на улице Пушкина – от улицы Никитина до улицы академика Королева. Также и возле школ №33 и №46.

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

Практически привели в порядок дорогу по улице Октябрьской в Советском районе на участках от улицы Дуки до дома №62 и от улицы Пролетарской до улицы Топальской. Здесь расположены гимназия №7, детские сады №105 и №25.

Ремонтируют и улицу Крахмалева- от улицы Дуки до улицы Красноармейской. Она ведет к лицею №1.

В Фокинском районе заканчивают работы по обновлению улицы Олега Кошевого. Здесь находится школа №36. « На финишную прямую» выходит и обновление улицы Шолохова ведущей к Брянскому областному колледжу культуры и искусств.