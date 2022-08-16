В брянских Клинцах водителя-наркомана лишили прав. Прокуратура провела проверку и установила, что 26-летний автомобилист с 2019 года состоит на учете у врача-нарколога и имеет медицинские противопоказания для управления транспортными средствами. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом наркозависимый автомобилист имеет водительское удостоверение, дающее право управлять автомобилем сроком действия до 2024 года.

Такой водитель за рулем создает угрозу другим участникам дорожного движения. С учетом этого прокурор города подал в суд иск с требованием аннулировать его права. Суд требование удовлетворил.