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Общество16 августа 2022 8:44

В брянских Клинцах водителя-наркомана лишили прав

Мужчина с 2019 года состоит на учете у врача-нарколога
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянских Клинцах водителя-наркомана лишили прав. Прокуратура провела проверку и установила, что 26-летний автомобилист с 2019 года состоит на учете у врача-нарколога и имеет медицинские противопоказания для управления транспортными средствами. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом наркозависимый автомобилист имеет водительское удостоверение, дающее право управлять автомобилем сроком действия до 2024 года.

Такой водитель за рулем создает угрозу другим участникам дорожного движения. С учетом этого прокурор города подал в суд иск с требованием аннулировать его права. Суд требование удовлетворил.