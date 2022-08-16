Фото: "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 68-летнего Александра Деханова. Мужчина пропал в Фокинском районе города 15 августа. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Мужчина был одет в темно-синюю футболку, джинсовый пиджак, темно-синее трико, черные носки, черные тапки. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Деханова, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112. Мужчина может находиться и в вашем районе.