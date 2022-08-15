В Мглинском районе из-за уснувшей за рулем автомобилистки пострадала 38-летняя женщина. ДТП произошло 14 августа около 08.15 на 40 километре дороги Брянск - Новозыбков — Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летняя автомобилистка за рулем «Хендай Грета» ехала со стороны села Дидлвка в направлении деревни Ветлевка. Женщина утратила контроль над управлением машины (уснула). Из-за чего не справилась с управлением и, съехав в правый по ходу движения кювет, перевернулась.

- В ДТП 38-летняя пассажирка иномарки получила ушибы мягких тканей брюшной полости, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника (под вопросом), - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.