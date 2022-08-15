В брянской Унече женщина ответит за пропаганду религиозной организации

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской бласти.

В брянской Унече 44-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела за пропаганду деятельности запрещенной судом религиозной организации. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, не позднее 2017 года подозреваемая, будучи назначена специальным пионером религиозной организации, в жилых помещениях и других населенных пунктах региона, пропагандировала деятельность этой организации. Женщина распространяла соответствующую литературу и пыталась вовлечь новых участников.

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области. В жилище подозреваемой провели обыск, нашли и изъяли религиозную литературу. Женщину допросили, с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

За данное преступление женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.