Фото: Брянский горсовет.

В Брянске во Дворце единоборств открылась спортивная школа на 1000 воспитанников. Работают отделения по спортивной борьбе, дзюдо, самбо, каратэ, ММА, боксу, волейболу, гандболу, баскетболу и настольному теннису, сообщают в департаменте физкультуры и спорта Брянской области. Обещали, что все занятия во Дворце будут бесплатными.

Официальное открытие Дворца единоборств состоялось 13 августа. На него приехал министр спорта и легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Спортшкола начала функционировать раньше. Дворец сдали в эксплуатацию зимой, и планировали открыть в конце февраля.