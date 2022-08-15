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Спорт15 августа 2022 11:07

В Брянске во Дворце единоборств открылась спортивная школа на 1000 воспитанников

Она начала функционировать до официального открытия
Марина АНТОНОВА
Фото: Брянский горсовет.

Фото: Брянский горсовет.

В Брянске во Дворце единоборств открылась спортивная школа на 1000 воспитанников. Работают отделения по спортивной борьбе, дзюдо, самбо, каратэ, ММА, боксу, волейболу, гандболу, баскетболу и настольному теннису, сообщают в департаменте физкультуры и спорта Брянской области. Обещали, что все занятия во Дворце будут бесплатными.

Официальное открытие Дворца единоборств состоялось 13 августа. На него приехал министр спорта и легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Спортшкола начала функционировать раньше. Дворец сдали в эксплуатацию зимой, и планировали открыть в конце февраля.