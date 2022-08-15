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Общество15 августа 2022 9:41

В брянском Почепе потребовали привести в порядок детскую площадку

Иск рассматривают в суде
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Почепе потребовали привести в порядок детскую площадку. Прокуратура провела проверку публикации в СМИ о ненадлежащем содержании детской игровой площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирного дома № 2 по улице Строителей. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что детское игровое оборудование здесь эксплуатируют с нарушением норм федерального законодательства и ГОСТ.

Прокуратура района раньше вносила представление управляющей организации ООО «ЖЭУ» и требовала устранить нарушения. Но требования не удовлетворили. Иск направили в суд Прокуратура требует управляющую организацию привести детскую игровую площадку в соответствие с требованиями национальных стандартов. Иск находится на рассмотрении.