В брянских Клинцах мужчина в ссоре убил приятеля

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской бласти.

В брянских Клинцах фигурантом уголовного дела стал 30-летний местный житель. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, повлекшего его смерть. Задержанный был ранее судим, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что фигурант 10 августа этого года находился в своей комнате в общежитии по улицы Мира в Клинцах. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе мужчина причинил последнему телесные повреждения в области груди и головы. Они для потерпевшего стали смертельными.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Также допросили свидетелей произошедшего.

- Подозреваемого заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете. – Расследование уголовного дела продолжают