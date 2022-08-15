Под Брянском 51-летняя женщина погибла под колесами иномарки. ДТП произошло 14 августа около полуночи на 27 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь в Выгоничском районе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «БМВ-320» ехал со стороны в Почепа в сторону Брянска. Он сбил 51-летнюю женщину. Она шла по проезжей части дороги в попутном направлении.

- Женщина умерла от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. – У погибшей взяли на анализ кровь для установления состояния опьянения. В момент ДТП женщина была одета в темную одежду без световозвращающих элементов