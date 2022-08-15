Фото: УГИБДД по Брянской области.

Число жертв смертельной аварии в Клинцовском районе увеличилось до трех человек. Скончалась 67-летняя пассажирка "Хендай Солярис". На месте ДТП погибли 45-летняя автомобилистка и 17-летняя пассажирка той же машины.

Напомним, ДТП произошло около половины одиннадцатого утра в воскресенье, 14 августа, на 162-м километре Брянск-Новозыбков. Женщина за рулем "Хендай" ехала со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу. И столкнулась с фурой "Мерседес". За рулем грузовика был 26-летний водитель. Фура опрокинулась в кювет.

- Предварительно причиной выезда на полосу встречного движения является лопнувшее у автомобиля «Хендай Солярис» заднее правое колесо, - говорят в Госавтоинспекции.

70-летнего пассажира "Хендай" госпитализировали с травмой головы. Водителя фуры положили в больницу с травмой головы и сотрясением мозга.

У обоих автомобилистов взяли кровь на анализ на алкоголь. Автоинспекторы выяснили, что женщина в тот же день дважды нарушила скоростной режим на 23 км/ч.