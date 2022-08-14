Фото: УГИБДД по Брянской области.

В селе Каташин в Новозыбковском районе в ДТП погибла 15-летняя девочка на скутере. Авария произошла около часа дня в воскресенье, 14 августа, в переулке Молодежном, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Девочка двигалась на скутере "Судзуки" со стороны Молодежной. Она поворачивала направо, не справилась с управлением и врезалась в столб. Водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП. Ее ровесницу-пассажирку госпитализировали с переломом бедра.

Подростки ехали на скутере без защитной экипировки и мотошлемов. У водителя не было прав.

Мать рассказала полицейским, что девочка воспользовалась скутером с ее разрешения. Женщине грозит административный штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- Уважаемые родители! - говорят в Госавтоинспекции. - Дети самое ценное что у нас есть. Не подвергайте их жизнь опасности. Следите за тем, где и как Ваши дети проводят своё свободное время. Проводите с несовершеннолетними инструктажи по дорожной безопасности. Не допускайте несовершеннолетних до управления транспортными средствами и не допускайте нахождения ключей от моторанспорных средств и автомобилей в доступном для детей месте.

Кстати, в Брянской области это вторая авария за последнее время, где погиб подросток. Прошлая случилась накануне, 13 августа, в Карачевском районе.