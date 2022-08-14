Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в Клинцовском районе погибли 45-летняя автомобилистка и 17-летняя пассажирка "Хендай Солярис". Еще три человека получили тяжелые травмы.

Автоавария случилась около десяти часов утра в воскресенье, 14 августа, на 162-м километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в областной Госавтоинспекции. Женщина за рулем "Хендай Солярис" ехала со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "Мерседес-Бенц", за рулем которого был 27-летний водитель.

Автомобилистка и юная пассажирка иномарки скончались на месте аварии. Водителя грузовика и двух пассажиров "Хендай" госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Полиция проводит проверку по факту аварии, - говорят в ГИБДД.