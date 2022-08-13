Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Карачевском районе насмерть разбился 16-летний водитель мопеда "Альфа". ДТП произошло около двух часов ночи 13 августа на 4-м километре дороги Карачев-Ружное, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Парень ехал со стороны деревни Ружное в сторону Карачева. И столкнулся с остановившемся на дороге спортбайком. За рулем был 15-летний подросток.

16-летний водитель мопеда от полученных травм скончался. Оба несовершеннолетних водителя были без шлемов и экипировки, не имели водительских прав.

Перед аварией ее участники находились на территории заброшенного аэродрома. Он находится в двух километрах от места происшествия. Потом подростки решили покататься на своем транспорте.

- Родителям несовершеннолетних грозит привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Кроме того, полицейским предстоит выяснить каким образом несовершеннолетние получили доступ к управлению мототранспортными средствами.