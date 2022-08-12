Брянский бизнесмен заказал поджог машины конкурента. Он заплатил знакомому из Брянского района 100 тысяч рублей.

В конце мая ночью во дворе частного дома загорелся автомобиль "Шевроле Лачетти", который принадлежал жителю Бежицкого района. Ненастная погода не дала огню разгореться. Но ущерб эксперты оценили в 150 тысяч рублей.

Сразу определили, что это был поджог. Полицейские восстановили всю картину.

По версии следствия, 52-летний предпринимателя из Брянского района нанял 33-летнего знакомого, чтобы тот поджег машину конкурента по бизнесу. За услугу обещал заплатить 100 тысяч рублей. Часть - авансом, остальное - после успешного поджога.

- Некоторое время исполнитель изучал распорядок дня, используемые маршруты и привычки автовладельца, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Составив план, злоумышленник ночью подобрался к домовладению потерпевшего и перебросил через забор две емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Фигурантам уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» предъявили обвинение. Им грозит до пяти лет колонии.