Две лжесоцработницы обокрали на 100 тысяч рублей клинцовского пенсионера

В Клинцовской районе две женщины, представившиеся социальными работниками, обокрали 91-летнего пенсионера. Они похитили 100 тысяч рублей.

Женщины пришли домой в пожилому местному жителю. Одна из них увела пенсионера на кухню, чтобы расспросить, в чем он нуждается. Другая отправилась осматривать условия проживания. После ухода незнакомок пенсионер не нашел своих себержений - 100 тысяч рублей. Деньги лежали в шкафу.

- Сотрудникам полиции удалось оперативно разыскать подозреваемую, которой оказалась 49-летняя жительница села Коржовка-Голубовка, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Женщина призналась в совершенном преступлении, а также рассказала, что пожилого мужчину она заметила еще на улице у магазина, а затем проследила за ним до квартиры.

Деньги пенсионеру вернули. Женщинам грозит за кражу до шести лет лишения свободы.

В полиции просят быть бдительными. И в случае с соцработниками позвонить в организацию, от которой они пришли.