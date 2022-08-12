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Общество12 августа 2022 13:07

В Брянске в Десну выпустили 70 тысяч мальков стерляди

В течение 15 дней запрещен вылов рыбы
Марина АНТОНОВА
Фото: Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.

Фото: Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.

В Брянске в реку Десну 11 августа выпустили 70 тысяч мальков стерляди. Этот вид рыбы занесен в Красную книгу Брянской области, сообщают в пресс-службе Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Мальков доставили к месту выпуска специальным транспортом, который оснащен подачей кислорода. Жизнеспособность молоди подтвердила комиссия.

Теперь в течение 15 дней в 500 метрах от места выпуска запрещено ловить рыбу.

- Контроль за выполнением данных требований возложен на инспекторский состав рыбоохраны, - говорят в ведомстве.