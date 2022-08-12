Жителя Курска поймали в Брянской области с поддельными правами

41-летнего Курса поймали в Брянской области с поддельными правами. Грузовик с полуприцепом остановили автоинспекторы 27 июня на 476-м километре трассы М-3 "Украина". Водитель предъявил поддельное удостоверение.

На автомобилиста завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. По версии следствия, у мужчины были права категории «B, В1, С, С1, М». В интернете он купил поддельное удостоверение на свое имя, которое предоставляло право управлять транспортом категорий «D, D1, BE, CE, C1E, DE, D1E», то есть грузовиками и машинами с пассажирами.

- Ранее сдать экзамен на вышеуказанные дополнительные категории в Курске у него не получилось, - говорят в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Севском районном суде.