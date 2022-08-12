В Брянске в ДТП на Ново-Советской пострадала пассажирка "Рено"

В Брянске на улице Ново-Советской в ДТП пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля "Рено Логан". Автоавария произошла днем в четверг, 11 августа, около половины второго, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

34-летняя женщина за рулем "Лады" ехала по улице Первомайской со стороны Почтовой в сторону Ново-Советской. Она не уступила дорогу "Рено Логан" и столкнулась с ним. За рулем второй машины ббыл 44-летний водитель.

Травмы получила женщина в "Рено". У нее диагностировали переломы позвоночника, крестца, лонной кости. Пострадавшую госпитализировали.