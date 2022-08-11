Навлинский отдел полиции возглавил полковник Александр Есаулов. В четверг, 11 августа, нового начальника представили личному составу.

Александр Есаулов служит в органах внутренних дел с 1993 года. Начинал с должности участкового в Комаричском РОВД. 18 лет проработал в Комаричском районе. В июле 2011-го его назначили на должность заместителя начальника в Севский отдел.

- С июля 2013 года по май 2020 года проходил службу в должности начальника Комаричского отделения полиции, - говорят в пресс-службе брянской полиции. - С мая 2020 года по июнь 2021 года возглавлял МО МВД России «Навлинский». С июня 2021 года по август 2022 года возглавлял МО МВД России «Клинцовский». С 10 августа 2022 года Александр Авинерович вновь возглавляет МО МВД России «Навлинский».

Александр Есаулов награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степеней, нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД России» 2-й степени.

Напомним, накануне новый начальник полиции появился в Клинцах. Им стал подполковник Константин Индюшный.