Брянских водителей предупредили о пяти участках дорог с реверсивным движением из-за ремонта. Это:

- путепровод через железнодорожные пути на 32 км автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия в Выгоничском районе;

- 447 км–472 км автодороги М-3 «Украина» в Комаричском и Севском районах;

- мост через р. Коста на 83 км автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия в Почепском районе;

- мост через р. Десна на 20 км автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск, обход г. Брянска в Брянском районе;

- 13 км– 29 км 730 м автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия в Выгоничском районе.

В Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными при проезде этих участков. В этом году случилось три аварии на ремонтируемых дорогах, в которых пострадали три человека.

Сейчас в регионе ремонт дорог идет на 51 участке. Пять из них находятся на федеральных трассах, 14 - на региональных дорогах, 32 - на дорогах местного значения, 19 - в Брянске.