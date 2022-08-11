В Брянске ушла из жизни директор школы №34 Татьяна Иртюго

Фото: школа №34.

В Брянске 11 августа ушла из жизни директор школы №34 в Володарском районе Татьяна Иртюго. Об этом сообщили в Володарской районной администрации.

- Вся трудовая деятельность Татьяны Сергеевны неразрывно связана с образованием, - говорится в некрологе. - Прекрасный организатор, глубоко порядочная и скромная, мудрый педагог и наставник, человек с активной жизненной позицией, все свои знания и мастерство она щедро передавала детям и учителям. Татьяна Сергеевна создала прекрасный педагогический коллектив профессионалов-единомышленников.

Татьяна Иртюго награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков», Грамотой департамента образования и науки Брянской области, Почетной грамотой Главы города Брянска.

Соболезнования родным и близким выражают педагогический коллектив школы, сотрудники районной администрации, жители района.

Простится с Татьяной Иртюго можно будет в полдень 12 августа у здания школы №34 на улице Суворова.