В Брянске автомобилистка врезалась в машину и сбила пенсионерку на тротуаре

В Брянске автомобилистка за рулем "Рено Сандеро" врезалась в машину при движении задним ходом и сбила пенсионерку на тротуаре. ДТП случилось утром 10 августа у дома №75 на проспекте Станке Димитрова, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

60-летняя женщина на иномарке ехала задним ходом на выезде от магазина "Свенская ярмарка". Она врезалась в "Ладу Веста", которая стояла на красный сигнал светофора. "Рено" откинуло на бордюр. Под колеса попала 64-летняя женщина, стоящая на тротуаре.

Пострадавшая сломала ногу. Ее госпитализировали в травматологическое отделение.

Водители были трезвыми в момент аварии.