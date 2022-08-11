В Брянске выехал в рейс первый красный троллейбус

В Брянске в четверг, 11 августа, выехал в рейс первый красный троллейбус. Новую машину пустили по маршруту №14 "10-й микрорайон - Центральный рынок". Пока из-за ремонта закрыта улица Объездная, он следует до Горбатова. В первый рабочий день троллейбус сделает четыре рейса, после будет работать весь день.

В салоне просторно, много мест для сидения, есть кондиционер, он работал. Можно зарядить телефон - есть usb-порты для зарядки.

Красный троллейбус на 14-м маршруте - первый из 36, которые должны были прийти в Брянск к 1 июля. Поставщик не успевает поставить товар в срок. На него обещали наложить штрафы.

Кстати, с 1 октября жителей города ждет новое изменение расписания троллейбусов. 14-й маршрут, судя по брутто-контрактам с Брянским троллейбусным управлением, сократят до 8 машин на линии. Это 67 рейсов в день. 12-й маршрут сократится до 4 машин - 30 рейсов в день. Зато официально появится троллейбус №8 "Телецентр - Мясокомбинат". 5 машин будут осуществлять 40 рейсов по будням и 36 - по выходным. Такое расписание 8-го троллейбуса действует и сейчас.