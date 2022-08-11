Житель Брянска украл камеру видеонаблюдения с офисного здания

24-летний житель Брянска украл камеру видеонаблюдения с фасада офисного помещения на проспекте Станке Димтирова. Молодой человек планировал установить ее на своей придомовой территории. Причиненный ущерб составил семь тысяч рублей.

Злоумышленника оперативно задержали полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Камеру изъяли и приобщили к материалам дела. После завершения расследование ее вернут владельцу.

Задержанный молодой человек уже был судим. За кражу камеры ему грозит до пяти лет лишения свободы.