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Происшествия11 августа 2022 10:40

Житель Брянска украл камеру видеонаблюдения с офисного здания

Злоумышленника поймали полицейские
Марина АНТОНОВА

24-летний житель Брянска украл камеру видеонаблюдения с фасада офисного помещения на проспекте Станке Димтирова. Молодой человек планировал установить ее на своей придомовой территории. Причиненный ущерб составил семь тысяч рублей.

Злоумышленника оперативно задержали полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Камеру изъяли и приобщили к материалам дела. После завершения расследование ее вернут владельцу.

Задержанный молодой человек уже был судим. За кражу камеры ему грозит до пяти лет лишения свободы.