В Брянске столкнулись троллейбус и автобус

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске столкнлись троллейбус и автобус. ДТП произошло кооло половины пятого вечера в среду, 10 августа, у дома №29а на улице Красноармейской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

44-летняя женщина за рулем троллейбуса отъезжала от остановки. Она столкнулась с автобусом МАЗ-206086, который двигался попутно. За рулем автоубса был 40-летний водитель.

Травмы получил 30-летний пассажир автобуса. У него диагностировали резаную рану коленного сустава. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

- Водители трезвы, - говорят в Госавтоинспекции. - Вина участников ДТП устанавливается.