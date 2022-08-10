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Общество10 августа 2022 13:09

В Брянске ищут пропавшего 23-летнего Евгения Захарова

Молодой человек ушел из дома 8 августа
Марина АНТОНОВА
Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске волонтеры и полицейские ищут пропавшего 23-летнего Евгения Захарова. Молодой человек ушел из дома 8 августа. С тех пор родные не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза. Евгений был одет в черную футболку, синие джинсовые шорты, обут - в черные кроссовки.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.