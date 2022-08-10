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Общество10 августа 2022 10:54

В Красной Горе отремонтируют пешеходный мост через реку Беседь

Деньги выделили после прокурорской проверки
Марина АНТОНОВА
Фото: прокуратура Брянской области.

Фото: прокуратура Брянской области.

В брянском поселке Красная Гора отремонтируют пешеходный мост через реку Беседь. Он соединяет улицы Советскую и Пионерскую. Деньги в бюджете на ремонт нашлись после проверки прокуратуры.

- Установлено, что мост протяженностью больше 370 метров находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор в адрес главы администрации Красногорского района внес представление с требованием произвести капитальный ремонт моста.

Подрядчик уже приступил к ремонту переправы.