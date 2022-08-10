В брянском Климове ребенок провалилися в открытый люк

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском поселке Климово ребенок провалился в открытый люк. Он поранил лицо. Колодец оказался открытым у дома №65 на улице Интернациональной. О ЧП сообщили в соцсетях.

Под постами оказался комментарий администрации Климовского района. Мол, почему открыт люк, они не знают. Климовский водоканал работ здесь не проводил, а проводила фирма из Клинцов, не подведомственная райадминистрации, - им и звоните. Телефоны приложили в ответе.

На место выехала прокуратура, а потом и следователи. В СКР проводят проверку по факту травмирования ребенка в открытом люке. После нее примут процессуальное решение, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.