В Брянске нашли живыми пропавшую мать с 4-летней дочкой

В Брянске нашли живыми пропавших молодую женщину и ее четырехлетнюю дочку. Поиски завершились вечером во вторник, 9 августа.

- Следователями совместно с сотрудниками полиции региона и поисковиками «Лиза Алерт» организованы поисковые мероприятия, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В результате проведенной совместной работы местонахождение 23-летней женщины и ее дочери установлено на территории Фокинского района города Брянска.

С 4 августа родные не знали, где находятся девушка с ребенком. 9 августа объявление о пропаже появилось в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Они могли быть как в Брянске, так и в Москве. Уже вечером в тот же день пропавших нашли.