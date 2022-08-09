Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2022 13:18

Брянские полицейские сожгли 756 кустов конопли и мака

Правоохранители подвели итоги операции "Мак"
Марина АНТОНОВА

Брянские полицейские сожгли 756 кустов конопли и мака. В регионе подвели итоги операции "Мак", которая проходила в течение пяти дней, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Стражи порядка выявили 39 очагов дикорастущих наркосодержащих растений площадью 545 квадратных метров.

- За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и пропаганду наркотических средств составили 52 административных протокола., - говорят в полиции. - Пять уголовных дел возбудили за незаконные хранение и реализацию наркотических средств растительного происхождения.