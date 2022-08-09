Брянские полицейские сожгли 756 кустов конопли и мака. В регионе подвели итоги операции "Мак", которая проходила в течение пяти дней, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Стражи порядка выявили 39 очагов дикорастущих наркосодержащих растений площадью 545 квадратных метров.

- За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и пропаганду наркотических средств составили 52 административных протокола., - говорят в полиции. - Пять уголовных дел возбудили за незаконные хранение и реализацию наркотических средств растительного происхождения.