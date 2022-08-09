В Брянске ищут пропавших молодую женщину и 4-летнюю девочку

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую молодую женщину и четырехлетнюю девочку. Родственники не знают, где они находятся с 4 августа. Татьяна Роговская и Кира Щербинина могут быть в столице, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск".

Во что были одеты пропавшие, неизвестно.

Приметы Татьяны Роговской (Бутовой, Щербининой): рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-рыжие волосы, карие глаза. Приметы ребенка: рост 104 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза.

Если вы видели пропавших или знаете, где они находятся сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.