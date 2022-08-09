Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 9:29

В Брянске ищут пропавших молодую женщину и 4-летнюю девочку

С 4 августа родственники не знают, где они находятся
Марина АНТОНОВА

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую молодую женщину и четырехлетнюю девочку. Родственники не знают, где они находятся с 4 августа. Татьяна Роговская и Кира Щербинина могут быть в столице, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск".

Во что были одеты пропавшие, неизвестно.

Приметы Татьяны Роговской (Бутовой, Щербининой): рост 175 сантиметров, нормального телосложения, светло-рыжие волосы, карие глаза. Приметы ребенка: рост 104 сантиметра, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза.

Если вы видели пропавших или знаете, где они находятся сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.