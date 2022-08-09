Жительницу Почепа будут судить за оставление двух сыновей в опасности

29-летнюю жительницу брянского города Почеп будут судить за оставление сыновей в опасности и ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. По версии следствия, 12 мая двое мальчиков 10 и 7 лет играли во дворе без присмотра. Они попытались развести костер с помощью бутылки с бензином. Дети получили ожоги 2-й и 3-й степени.

Их мать скрыла травмы детей, за медицинской помощью не обратилась. Только 20 мая пострадавших детей обнаружили сотрудники опеки, которые посетили неблагополучную семью. И забрали ребят в стационар.

Обвиняемая - многодетная мать, воспитывает пятерых детей. Семья состоит на учете как неблагополучная.

- Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.