Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшего 34-летнего Алексея Дудника. Мужчина исчез в Советском районе Брянска 7 августа. Куда он направился, родные не знают. Пропавший нуждается в медицинской помощи, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы Алексея: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в коричневую футболку с рисунком - двуглавым орлом на груди, серо-синие спортивные штаны, обут - в коричневые туфли.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.