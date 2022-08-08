Главу сельской администрации в Клинцовском районе осудят за незаконную передачу жилья сыну

Главу Лопатенской сельской администрации Клинцовского района будут судить за незаконную передачу жилья сыну. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 17 декабря 2015 года обвиняемая воспользовалась своим служебным положением и передала по договору социального найма дом, который был в муниципальной собственности, сыну. Он стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Но перед ним были другие люди, которые имели право получить жилье раньше.

- 19 апреля 2016 года на основе договора социального найма администрацией с нанимателем заключен договор о передаче указанного дома в его собственность, - говорят следователи. - Главу администрации будут судить по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".