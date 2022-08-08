В Брянске 13 августа откроются ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в субботу, 13 августа, открываются ярмарки выходного дня. На них фермеры будут продавать сезонные овощи и фрукты.

- Как показывает практика последних лет, продовольственный рынок сбыта города Брянска интересен фермерам и сельхозтоваропроизводителям из всех районов Брянской области, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - К нам привозят не только востребованные овощи - картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры, но и фрукты, продукцию пчеловодства, злаки, саженцы деревьев и кустарников и многое другое.

Каждую субботу ярмарки будут работать в каждом районе города. Последняя ярмарка в этом году пройдет 29 октября. Режим работы с 8.00 до 15.00.

Адреса торговых площадок:

- Бежицкий район: ул. Клинцовская у ДК им. Д.Н. Медведева;

- Володарский район: улица Пушкина, 67, у стадиона им. Брянских Партизан;

- Советский район: ул. Брянского Фронта, 2, у гипермаркета «Линия–1»;

- Фокинский район: проспект Московский, 4, у гипермаркета «Линия–2».