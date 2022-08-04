В Брянске на первый этап ремонта госпиталя ветеранов выделили 200 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске отремонтируют госпиталь ветеранов на проспекте Станке Димитрова. Он открылся 20 лет назад. И капитального ремонта здесь ни разу не было.

На первый этап работ выделили 200 миллионов рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Александр Богомаз.

- Объём предстоит выполнить большой, - написал глава региона. - Это полная замена кровли, всех систем коммуникаций, оконных блоков, большой объем демонтажа.

На базе госпиталя установили аппарат ПЭТ/КТ. На нем бесплатно будут проходить обследования по направлению от онколога. Раньше для этого нужно было ездить в Москву или Орел. А теперь в Брянск будут приезжать пациенты из Смоленской и Орловской областей.