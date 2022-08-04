Житель Почепского района из обреза ружья застрелил знакомого

58-летнего жителя Почепского района будут судить за то, что из обреза охотничьего ружья застрелили знакомого. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый купил обрез охотничьего ружья, пригодный для стрельбы. Он хранил оружие у себя дома в поселке Речица.

9 июня пьяный мужчина пришел к дому своего знакомого, прихватив с собой обрез. Он поссорился с хозяином и выстрелил ему в голову. От полученных травм потерпевший умер на месте.