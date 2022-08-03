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Общество3 августа 2022 12:24

В Брянскую область 20 августа привезут вакцину от гриппа

Специалисты советуют привиться и от гриппа, и от коронавируса
Марина АНТОНОВА

В Брянскую область 20 августа привезут первую партию вакцина от гриппа. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба 3 августа.

- Для снижения риска заболеть лучше прививаться и от гриппа, и от коронавируса, - сказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - Рекомендуемый интервал между прививками - 1 месяц.

Пункты вакцинации от коронавируса в регионе работают в штатном режиме. В Брянской области открыт 101 прививочный кабинет и действуют 44 выездные бригады.