В Брянскую область 20 августа привезут вакцину от гриппа

В Брянскую область 20 августа привезут первую партию вакцина от гриппа. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба 3 августа.

- Для снижения риска заболеть лучше прививаться и от гриппа, и от коронавируса, - сказал директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - Рекомендуемый интервал между прививками - 1 месяц.

Пункты вакцинации от коронавируса в регионе работают в штатном режиме. В Брянской области открыт 101 прививочный кабинет и действуют 44 выездные бригады.