В Брянской области коронавирусом болеют 490 человек

В Брянской области на 3 августа 2022 года коронавирусом болеют 490 человек. 29 из них лежат в стационарах. Двое пациентов - в ренимационном отделении. Госпитализированы трое детей. Дома лечится 461 пациент, из которых 16 детей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брянской области отвели 75 коек под больных коронавирусом. 50 находятся в Брянске - в инфекционных отделениях многопрофильных медицинских организаций и Брянской областной инфекционной больнице. Еще 25 - в области на базе восьми инфекционных отделениях центральных районных больниц.

- Койки у нас есть, опыт развертывания имеетс, - отметил губернатор. - Дай Бог, что они не понадобятся, и хватит того, что есть.