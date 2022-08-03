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Общество3 августа 2022 12:19

В Брянской области коронавирусом болеют 490 человек

29 из них находятся в больницах
Марина АНТОНОВА

В Брянской области на 3 августа 2022 года коронавирусом болеют 490 человек. 29 из них лежат в стационарах. Двое пациентов - в ренимационном отделении. Госпитализированы трое детей. Дома лечится 461 пациент, из которых 16 детей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брянской области отвели 75 коек под больных коронавирусом. 50 находятся в Брянске - в инфекционных отделениях многопрофильных медицинских организаций и Брянской областной инфекционной больнице. Еще 25 - в области на базе восьми инфекционных отделениях центральных районных больниц.

- Койки у нас есть, опыт развертывания имеетс, - отметил губернатор. - Дай Бог, что они не понадобятся, и хватит того, что есть.