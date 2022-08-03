В Брянске ушла из жизни профессор Брянского госуниверситета Лариса Лупоядова

Фото: БГУ.

В Брянске ушла из жизни первый проректор Брянского государственного университета, профессор Лариса Лупоядова. Ей было 60 лет. Она скончалась после продолжительной болезни, с которой боролась в течение года.

Лариса Юрьевна в 10986 году окончила исторический факультет Брянского государственного педагогического института. Работала в вузе с 1990 года. В июне 2014 года была назначена проректором по учебной работе.

- Истоки личности Ларисы Юрьевны уходят в далекие восьмидесятые годы, когда она была одним из лидеров студенчества исторического факультета, - вспоминают сокурсники. - Яркая студентка, обладающая лидерскими качествами, просто не могла не обратить на себя внимание. Наверное, это обстоятельство во многом послужило тому, что Лариса Юрьевна после окончания вуза получила приглашение войти в число преподавателей кафедры педагогики, где она прошла путь от ассистента до ведущего профессора.

Лариса Лупоядова имеет более 50 научных и учебно-методических работ, учебных пособий. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким Ларисы Юрьевны.

Простится с ней можно будет 5 августа в Храме Всех Святых на улице Красноармейской. Начало похорон в 11.30.