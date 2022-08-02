В Брянске после ремонта открыли вокзал Брянск-Льговский

Фото: РЖД.

В Брянске после ремонта торжественно открыли вокзал Брянск-Льговский. Фасад здания облицевали плиткой. Вход стал доступен для инвалидов - двери открываются автоматически.

В здании появилась комната матери и ребенка, теплые туалеты, оборудованные для маломобильных граждан. В помещениях поменяли системы отопления, вентиляции кондиционирования. В зале оджидания увеличили число мест. Теперь здесь можно зарядить гаджеты.

- На стене размещена интерактивная карта железнодорожных станций и находящихся рядом с ними достопримечательностями Брянской области, разработанная совместно с краеведам, - говорят в Службе корпоративных коммуникация брянского региона МДЖ. - При помощи QR-кода можно узнать более детальную информацию о знаковых местах, указанных на карте.

Обновили мост, соединяющий станцию с городом. Благоустроили территорию вокруг. На двух платформах смонтировали навесы от осадков.

В РДЖ обещали обновить в ближайшее время вокзалы в Унече и станцию Орджоникидзеград.