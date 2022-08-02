Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 13:51

В Володарском районе Брянска парк "Юность" откроют ко Дню города после ремонта

Контракт рассчитан до середины октября
Марина АНТОНОВА

В Володарском районе Брянска парк "Юность" обещают открыть после ремонта ко Дню города - к 17 сентября. Об этом сообщили на совещании у губернатора.

Контракт на ремонт рассчитан до 19 октября. Но подрядчик готов сдать объект на месяц раньше, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В Брянске в этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" ремонтируют только одну общественную территорию - парк "Юность". На нее потратили около 100 из 149 выделенных городу миллионов рублей. Остальные деньги пошли на ремонт дворов. Три из них, на улице Репина 13, 13а, улице Камозина, 34 и улице Абашева, 6, 8, 8а, уже отремонтировали.