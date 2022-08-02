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Происшествия2 августа 2022 12:21

Жительница Дятькова получила 7 лет за покушение на убийство знакомого

Мужчина остался жив, так как он вызвал себе скорую помощь
Марина АНТОНОВА

35-летнюю жительницу брянского города Дятькова осудили за покушение на убийство знакомого. Женщине назначили семь лет колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 2 февраля около десяти часов вечера в одном из общежитий Дятькова выпивала со своим знакомым. После ссоры она ударила приятеля ножом не меньше пяти раз - два раза в спину.

- Потерпевшему удалось покинуть место происшествия и вызвать бригаду скорой помощи, - говорят в прокуратуре. - Благодаря оказанной медицинской помощи он остался жив.

Приговор женщине не вступил в законную силу.