Жительница Дятькова получила 7 лет за покушение на убийство знакомого

35-летнюю жительницу брянского города Дятькова осудили за покушение на убийство знакомого. Женщине назначили семь лет колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 2 февраля около десяти часов вечера в одном из общежитий Дятькова выпивала со своим знакомым. После ссоры она ударила приятеля ножом не меньше пяти раз - два раза в спину.

- Потерпевшему удалось покинуть место происшествия и вызвать бригаду скорой помощи, - говорят в прокуратуре. - Благодаря оказанной медицинской помощи он остался жив.

Приговор женщине не вступил в законную силу.