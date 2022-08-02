Брянского воидетля осудят за пьяное ДТП со смертельным исходом

Брянского водителя будут судить за пьяное ДТП со смертельным исходом. Автоавария произошла 16 апреля около 17.30 на 2-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Верхняя Злобинка в Почепском районе.

32-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Выяснилось, что мужчина сел пьяным за руль.

От полученных травм скончалась 44-летняя пассажирка машины. Она ехала на переднем сидении. 40-летний пассажир получил тяжелые травмы.

- На предварительном следствии фигурант полностью признал свою вину, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы.