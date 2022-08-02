Брянская осужденная нашла работу на свободе во время отпуска из СИЗО

Брянская осужденная нашла работу во время отпуска из следственного изолятора. Женщине предложили утроиться на предприятие по пошиву одежды после освобождения.

- Трехдневный отпуск предоставлен осужденной отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора №1 города Брянска, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Отпуск осужденной предоставлен с выездом за пределы следственного изолятора для предварительного решения вопроса трудового устройства женщины после освобождения.

Перед началом отпуска осужденная побывала в отделе полиции, где выставили необходимые отметки. После отправилась на предприятие. Оставшееся время она провела дома с семьей. Здесь ее ждали муж и ребенок.