Брянского врача осудили за поддельный сертификат о прививке от коронавируса

Брянского врача осудили за поддельных сертификат о сделанной прививки от коронавируса жителю Унечи. Женщина работает врачом-инфекционистом в Унечской районной больнице. У нее в подчинении находится средний медицинский персонал.

В суде установили, что 6 июля 2021 года женщина договорилась с фельдшером, которая делает прививки, внести данные о якобы проведенной вакцинации. В дальнейшем информацию внесли в реестр.

В тот же день врач получила вознаграждение в машине - 15 тысяч рублей. Деньги она потратила на свое усмотрение.

- Обвиняемую судили по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", - говорят в пресс-службе Унечского районного суда. - Приговор вынесли 28 июля. Виновной назначили наказание - штраф 150 тысяч рублей. Но с учетом того, что обвиняемая провела время под домашним арестом, сумму штрафа уменьшили до 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.